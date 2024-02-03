Anasayfa Video Galeriler Gündem Fenerbahçe'nin borcu dudak uçuklattı Fenerbahçe'nin borcu dudak uçuklattı 03 Şubat 2024 Cumartesi Saat: 15:44 Güncelleme: 03 Şubat 2024 Cumartesi 15:44 Fenerbahçe Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, kulübün toplam borcunun 11 milyar 466 milyon TL olduğunu açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65be3527894a861de70ea34b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Murat Kurum: İstanbul'un metro gitmeyen ilçesi kalmayacak Memur ve emekli zammı Resmi Gazete'de; ödeme tarihi belli oldu Dünyada sadece Van'da yetiştiriliyor! Göç etmeyen köylüler neslini kurtardı AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ'dan yüzde 50'lik indirim vaadi Kocaeli'de büyük yangın! Gökyüzü kara dumanla kaplandı Trafikte eli silahlı motosikletli maganda dehşet saçtı Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Uludağ'da faciadan dönüldü! Tatilciler kabusu yaşadı İYİ Parti'de bir İstanbul istifası daha: ''İstanbul ittifakı'' deyip istifa etti