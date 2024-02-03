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Fenerbahçe'nin borcu dudak uçuklattı

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Fenerbahçe Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, kulübün toplam borcunun 11 milyar 466 milyon TL olduğunu açıkladı.

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