Anasayfa Video Galeriler Gündem Fenerbahçe'nin genç yıldızı hayalindeki takımı açıkladı Fenerbahçe'nin genç yıldızı hayalindeki takımı açıkladı 12 Mart 2024 Salı Saat: 12:35 Güncelleme: 12 Mart 2024 Salı 12:35 Bursa'da düzenlenen bir etkinlikte çocuklarla bir araya gelen Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, kariyerine devam etmek istediği takımı açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f021f82c6d6d6a9d08bfb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ahmet Çakar mikrofonu atıp stüdyoyu terk etti İBB’ye ikinci ''bozuk otobüs'' kumpası için soruşturma başlatıldı Fırın esnafından ilginç kampanya: Bunu getiren ekmeği ucuza alıyor İYİ Partili adayın Mansur Yavaş açıklaması İYİ Parti'yi karıştırdı Bin polisle dev baskın! İHA'lar buldu, polis yakaladı Kan donduran olay! Poşete sardığı cesetle 10 gün aynı evde yaşadı Antalya'da orman yangını! Yangını çıkartan zanlı ormanda yakalandı İnternetteki 12 milyon TL'lik ''müstehcen'' tuzak pes dedirtti İzmir'de korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var