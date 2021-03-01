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  4. Fenerbahçe’nin kaçırdığı gol sonrası Fazıl Say’ın tepkisi olay oldu

Fenerbahçe’nin kaçırdığı gol sonrası Fazıl Say’ın tepkisi olay oldu

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say dün akşam oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı, Trabzonspor Fenerbahçe derbisini izlerken verdiği tepkiler sosyal medyada olay oldu.

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