Anasayfa Video Galeriler Gündem Fenerbahçe’nin kaçırdığı gol sonrası Fazıl Say’ın tepkisi olay oldu Fenerbahçe’nin kaçırdığı gol sonrası Fazıl Say’ın tepkisi olay oldu 01 Mart 2021 Pazartesi Saat: 20:15 Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say dün akşam oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı, Trabzonspor Fenerbahçe derbisini izlerken verdiği tepkiler sosyal medyada olay oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/603d2127a24b26453673669b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adıyaman'da alacak kavgası kanlı bitti: 1 yaralı, 8 gözaltı Bu kez doktor, hasta yakınlarına saldırdı! Ermenistan'da muhalifler hükümet binasını bastı Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu Hatay'da peş peşe 3 hortum! CHP'den Bakan Soylu'ya ''azmettirici'' suçlaması Suriyelilerin kaçak diş kliniğine polis baskını Kadınların kavgası mahalle kavgasına dönüştü! Adana'da yakalanan teröristin kimliği şoke etti!