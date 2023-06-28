Anasayfa Video Galeriler Gündem Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü resmen açıklandı Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü resmen açıklandı 28 Haziran 2023 Çarşamba Saat: 22:15 Güncelleme: 28 Haziran 2023 Çarşamba 22:15 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Teknik Direktör İsmail Kartal, yarın TSİ 11.00’de Cidde’den kalkacak uçakla İstanbul’a gelecek. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649c86cb76aed452e26edb73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Diyarbakır'da büyük yangın! Gece gündüze döndü İstanbul'da taksici tacizi kamerada: ''Para önemli değil!'' Tekirdağ'da yamaç paraşütü kazası; pilot öldü Hastane morgunda yılan paniği İstanbul'da tu teknesi battı Muhtardan bayram namazına gelmeyenlere ''sulu'' ceza Ankara'da aile içi dehşet Konya'da kimyasal saldırı! O anlar kamerada Bozcaada'da Akvaryum Koyu krizi!