Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü resmen açıklandı

Fenerbahçe, İsmail Kartal ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Teknik Direktör İsmail Kartal, yarın TSİ 11.00’de Cidde’den kalkacak uçakla İstanbul’a gelecek.

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