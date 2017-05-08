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  3. 08 Mayıs 2017 00:20

Fenerbahçe'ye Samandıra'da coşkulu karşılama

Fenerbahçeli taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasinda oynanan derbide Beşiktaş ile deplasmanda 1-1 berabere kalan takımlarını Samandıra'da meşalelerle karşıladı.

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