  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Mayıs 2020 17:25

Fenomen Dilan Polat: Annemi babam öldürdü

Instagram fenomeni Dilan Polat'ın annesinin babası tarafından 17 yıl önce öldürüldüğü ortaya çıktı. Polat, yayınladığı videoda kendisine şantaj yapıldığını anlattı.

Video Galeri
Bir şehir diken üstünde! 26 berberde koronavirüs çıktı
Bir şehir diken üstünde! 26 berberde koronavirüs çıktı
Video Galeri
Erdoğan: 1.5 saat süren yolculuk 6 dakikaya inecek
Erdoğan: 1.5 saat süren yolculuk 6 dakikaya inecek
Video Galeri
13 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıları gerçekleştiren kişi öz babası çıktı
13 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıları gerçekleştiren kişi öz babası çıktı
Video Galeri
Yok böyle sıcak! Termometreler bile dayanamadı
Yok böyle sıcak! Termometreler bile dayanamadı
Video Galeri
Sancaktepe'deki pandemi hastanesinde sona doğru
Sancaktepe'deki pandemi hastanesinde sona doğru
Video Galeri
Bakan Soylu'dan çarpıcı açıklama: Bu yıl başka... Ya olacağız ya öleceğiz
Bakan Soylu'dan çarpıcı açıklama: Bu yıl başka... Ya olacağız ya öleceğiz
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM