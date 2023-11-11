Anasayfa Video Galeriler Gündem Fenomen dönerci haddini aştı! Atatürk'e hakaret savurdu Fenomen dönerci haddini aştı! Atatürk'e hakaret savurdu 11 Kasım 2023 Cumartesi Saat: 16:05 Güncelleme: 11 Kasım 2023 Cumartesi 16:05 Sosyal medyada 650 bin takipçisi olan ünlü dönercinin sahibi, canlı yayında Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına hakaretler savurdu. Bunun üzerine M.A. adlı şahıs, gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654f7c24e3958b24ca1fb9f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Anadolu'nun ilk yazılı tabletleri orada bulunmuştu! 4 bin 300 yıllık yeni keşif Lodos fırtınası ağacı kökünden söktü; otomobilin üzerine devrildi Liseli kızların saç saça baş başa kavgası kamerada İsrail yine bir hastaneyi vurdu: Elektrik, su ve iletişim kesildi! Tek bir dokunuş yetti.. Dev bina toz yığınına dönüştü Sağlık Bakanı Koca’nın bu el hareketi büyük tepki çekti TEM Otoyolunda zincirleme kaza! Araç alev aldı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza Uzungöl hayalet kasabaya dönüştü