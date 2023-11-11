Fenomen dönerci haddini aştı! Atatürk'e hakaret savurdu

Sosyal medyada 650 bin takipçisi olan ünlü dönercinin sahibi, canlı yayında Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına hakaretler savurdu. Bunun üzerine M.A. adlı şahıs, gözaltına alındı.

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