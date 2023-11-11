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  4. Fenomen dönerci haddini aştı! Atatürk'e hakaret savurdu

Fenomen dönerci haddini aştı! Atatürk'e hakaret savurdu

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Sosyal medyada 650 bin takipçisi olan ünlü dönercinin sahibi, canlı yayında Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına hakaretler savurdu. Bunun üzerine M.A. adlı şahıs, gözaltına alındı.

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