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  4. Fenomen gelin adayı Hanife'yi ağlatan soru! Gözyaşlarını tutamadı

Fenomen gelin adayı Hanife'yi ağlatan soru! Gözyaşlarını tutamadı

Katıldığı evlilik programlarıyla ünlenen Hanife Gürdal Ayvaz, Gelin Evi programında gözyaşlarına hakim olamadı.

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