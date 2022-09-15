Anasayfa Video Galeriler Gündem Fenomen gelin adayı Hanife'yi ağlatan soru! Gözyaşlarını tutamadı Fenomen gelin adayı Hanife'yi ağlatan soru! Gözyaşlarını tutamadı 15 Eylül 2022 Perşembe Saat: 20:05 Katıldığı evlilik programlarıyla ünlenen Hanife Gürdal Ayvaz, Gelin Evi programında gözyaşlarına hakim olamadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63235b4ce28c9174fc2cfc73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Foto kapanlar hırsızların korkulu rüyası oldu Hadise ile boşanma aşamasında olan Mehmet Dinçerler'in Kerimcan'la videosu ortaya çıktı Bakan Varank Türkiye'nin uçan taksisi için tarih verdi: ''İstanbul Boğazı'ndan geçecek'' Aracını satmak isterken başına gelmeyen kalmadı AK Partili milletvekili Mücahit Arınç: ''Sedat Peker’in iddiaları acilen soruşturulmalı'' Bahçeli’nin lüks araçlı konvoyu sosyal medyada gündem oldu Sivrisinekler hastanelik etmeye başladı! Şişlik, yara, kaşıntı Türkiye'nin ''mavi vatandaki'' yerli gururu MARLIN'e NATO'dan davet İstanbul'da eli silahlı yabancı uyruklu dehşet saçtı