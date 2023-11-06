Anasayfa Video Galeriler Gündem Fenomen Jahrein'den hırsıza tekme tokat dayak Fenomen Jahrein'den hırsıza tekme tokat dayak 06 Kasım 2023 Pazartesi Saat: 08:20 Sosyal medyada Jahrein ismiyle tanınan fenomen Ahmet Sonuç evine giren hırsızı suçüstü yakalayıp tekme tokat dövdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6548779333941e1cdb069e83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine KYK yurdu, yine bir asansör... Asansör yere çakıldı! Bir ilimiz kabusu yaşıyor! Selde can kaybı 2'ye yükseldi Aile içi kiralık katilli vahşet Dilan Polat ağlayarak cezaevine girdi İncirlik Üssü karıştı! Kefenini giyip gelen bile vardı Az kalsın bu çöpü hepimize yedireceklerdi Ölüler Günü festivalinden olay görüntüler Otoyolda kabus: Havai fişek yüklü tır alev aldı Havalimanında 18 saat süren rehine krizi