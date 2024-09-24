Anasayfa Video Galeriler Gündem Fenomen Kübra Aykut, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti Fenomen Kübra Aykut, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti 24 Eylül 2024 Salı Saat: 07:15 Güncelleme: 24 Eylül 2024 Salı 07:15 Geçen yıl "beni hak eden bir damat yok" diyerek damatsız düğün yaparak gündem olan ve Kübrasal takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, İstanbul'da 5. kattan düşerek hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f23cec14b93198b90e7633" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Metin Arolat gözyaşlarıyla toprağa verildi Kadın polisler, kadın polis katilini çöp poşetine koyup Hayvan Büro Amirliği’nin aracıyla götürdü ABD'li ünlü oyuncunun erik dalı ile dans ettiği anlara beğeni yağdı Muğla açıklarındaki Osmanlı batığında heyecanlandıran keşif Sınır ötesinde 3 terörist daha etkisiz hale getirildi Bursa'da 2 pilotun öldüğü uçak kazasının görüntüsü ortaya çıktı 6 yaşındaki H.K.G.'ye cinsel istismar davasında karar Kan donduran iddia: ''Boşandığı eşi bıçak zoruyla tecavüz etti'' Turizm başkentimizdeki konut sektöründe beklenen oldu: Yabancılar kaçtı