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Fenomen Kübra Aykut, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

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Geçen yıl "beni hak eden bir damat yok" diyerek damatsız düğün yaparak gündem olan ve Kübrasal takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, İstanbul'da 5. kattan düşerek hayatını kaybetti.

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