Fenomen Kübra Aykut, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

Geçen yıl "beni hak eden bir damat yok" diyerek damatsız düğün yaparak gündem olan ve Kübrasal takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, İstanbul'da 5. kattan düşerek hayatını kaybetti.

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