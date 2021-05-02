Anasayfa Video Galeriler Gündem Fenomen olmak için öldüresiyle dövdüler Fenomen olmak için öldüresiyle dövdüler 02 Mayıs 2021 Pazar Saat: 16:01 İzmir'in Konak ilçesinde, biri 14 diğeri 15 yaşındaki 2 kız, kendilerinden küçük 2 kızı darbedip sosyal medya hesaplarında paylaştı. Saldırgan iki kızın bu tarz paylaşımlar yaparak fenomen olmaya çalıştıkları öne sürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608ea28ce10efd5d2a288203" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan kalabalık bir grupla cenazeye katıldı 4 ilde özel harekat destekli operasyon! Gözaltılar var Define avcısı feci şekilde can verdi Bebek katili PKK bir çocuğu öldürdü DEAŞ liderinin sağ kolu İstanbul'da yakalandı Görev tamam! 4 astronot Dünya'ya döndü Vatandaş diken üstünde! 100'ün üzerinde obruk tespit edildi İETT otobüslerinde izin belgesi denetimi 7. kattan atlayarak intihar etti! O anlar kamerada