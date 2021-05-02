Fenomen olmak için öldüresiyle dövdüler

İzmir'in Konak ilçesinde, biri 14 diğeri 15 yaşındaki 2 kız, kendilerinden küçük 2 kızı darbedip sosyal medya hesaplarında paylaştı. Saldırgan iki kızın bu tarz paylaşımlar yaparak fenomen olmaya çalıştıkları öne sürüldü.

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