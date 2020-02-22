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  3. 22 Şubat 2020 17:05

Fenomenlerin buluştuğu video olay oldu

Oyuncu ve Youtuber Hayrettin, sosyal medyada fenomen olan 3 ismi bir araya getirdi. Sosyal medyada paylaştıkları video büyük ilgi gördü.

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