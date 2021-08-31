Anasayfa Video Galeriler Gündem Ferhan Şensoy'un son mektubu konuşuluyor Ferhan Şensoy'un son mektubu konuşuluyor 31 Ağustos 2021 Salı Saat: 11:00 Bugün sabaha karşı hayatını kaybeden büyük usta fErhan Şensoy, Rasim Öztekin'in cenaze törenine katılamamış ve kızı aracılığıyla bir mektup göndermişti. Türkiye Ferhan Şensoy'a veda ederken o mektuptaki bu satırlar yeniden gündeme geldi... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/612de1a114e5ae34ff5b2e23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ida Kasırgası'nın şiddeti böyle görüntülendi Bakan Özer'den yüz yüze eğitim için yeni açıklama İstanbul'da milyonluk süper lüks araç yolda kalınca... İstanbul'da sahilde ortalık savaş alanına döndü Manisa'da orman yangını! Alevler geceyi böyle aydınlattı İmamoğlu: Ülkemizin sınırlarına sahip çıkacağız İBB’nin Zafer Bayramı kutlamalarında vals gösterisi Böylesi görülmedi: Taliban yayına böyle çıktı! Metina'da 3 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi