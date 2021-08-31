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Ferhan Şensoy'un son mektubu konuşuluyor

Bugün sabaha karşı hayatını kaybeden büyük usta fErhan Şensoy, Rasim Öztekin'in cenaze törenine katılamamış ve kızı aracılığıyla bir mektup göndermişti. Türkiye Ferhan Şensoy'a veda ederken o mektuptaki bu satırlar yeniden gündeme geldi...

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