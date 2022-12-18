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  4. Feribot seferleri iptal! 2 gün yapılamayacak

Feribot seferleri iptal! 2 gün yapılamayacak

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Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine olumsuz hava şartları nedeniyle 2 gün feribot seferi yapılamayacak.

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