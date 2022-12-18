Anasayfa Video Galeriler Gündem Feribot seferleri iptal! 2 gün yapılamayacak Feribot seferleri iptal! 2 gün yapılamayacak 18 Aralık 2022 Pazar Saat: 15:45 Güncelleme: 18 Aralık 2022 Pazar 15:45 Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine olumsuz hava şartları nedeniyle 2 gün feribot seferi yapılamayacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639f0b5fb7f4e579882db0f7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da müzisyene öldüresiye dayak! Apple bu Türk'ü arıyor! Bulana bin dolar ödül verilecek Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret için yeni açıklama Vicdansız sürücü kamerada! Korkunç olay! Genç kız, babasını uykusunda öldürdü Antalya'da ''yüksek kira'' protestosu Bir ilimiz dondu! Araçların camları bile buz tuttu Camide nikah tartışma yarattı! Pasta kesip, hediye dağıttılar Taksiciler Odası Başkanı sahaya indi, denetim yaptı