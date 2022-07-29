Anasayfa Video Galeriler Gündem Feribotun iskeleye çarptığı an kamerada Feribotun iskeleye çarptığı an kamerada 29 Temmuz 2022 Cuma Saat: 14:45 ABD'nin Seattle kentinde iskeleye çarpan feribotta ve içerisindeki 2 araç da büyük hasar meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e3c85dae08c95e8971c413" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Merdiven altı evcil hayvan satışına ceza yağdı Bir garip düğün hırsızı kamerada ''AK Partiliyim'' diyen esnaftan AK Parti'ye yaylım ateşi Ersoy Dede’ye ekran yasağı mı konuldu ? Türkiye'de bir ilk: 5G dönemi başladı! Çayır tırtılı istilası büyüyor: Şimdi de mısır tarlaları tehdit altında Bodrum'da nefes kesen kovalamaca: Lüks yat ateş açılarak durduruldu Vahşet! Ruslar esir Ukrayna askerini canlı canlı kesti Oto galeriden aldığı otomobille hayatının şokunu yaşadı