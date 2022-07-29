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Feribotun iskeleye çarptığı an kamerada

ABD'nin Seattle kentinde iskeleye çarpan feribotta ve içerisindeki 2 araç da büyük hasar meydana geldi.

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