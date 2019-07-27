Festivalde motosiklet ve su sporları gösterileri nefes kesti
27 Temmuz 2019 19:55
Festivalde motosiklet ve su sporları gösterileri nefes kesti
Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen "3. Uluslararası Kapıkaya Festivali"nde su sporları ve motosiklet gösterileri nefes kesti. Etkinliğe katılarak gösterileri izleyen Samsun Valisi Osman Kaymak ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan su sporlarını denedi. Festival alanını dolduran konuklar gönüllerince eğlenirken, motosiklet gösterileri büyük bir...