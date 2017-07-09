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  3. 09 Temmuz 2017 21:15

Festivalde Sedat Pekere yoğun ilgi

Sivas'ta geleneksel Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri ve Bal Festivali'ne katılan iş adamı Sedat Peker, yoğun ilgiyle karşılandı.

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