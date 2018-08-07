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  3. 07 Ağustos 2018 15:55

Fethi Sekin’in babası oğlunun adının verildiği hastanede

Şehit babası Mehmet Zeki Sekin, şehir hastanesine Fethi Sekin’in adının verilmesinden memnun olduğunu belirtti.İzmir Adliyesine yönelik hain saldırıyı canı pahasına önleyen Şehit Polis Fethi Sekin’in adı, Elazığ Şehir Hastanesine verildi. Baba Mehmet Zeki Sekin, 1 Ağustos itibariyle hizmete giren ve ismi ’Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ olarak tescillenen hastaneyi gezdi. Sekin’e eşlik...

Bilgin Pro
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