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  3. 23 Ağustos 2018 21:45

Fethiye-Antalya yolunda otobüs devrildi: 26 yaralı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 26 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.30 sıralarında Seydikemer’in Eşen mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fethiye’den Antalya’ya giden Ufuk Meral yönetimindeki 26 AJ 808 plaklı bir tur şirketine ait otobüs, Eşen yakınlarında kontrolden çıktı ve şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye...

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