Anasayfa Video Galeriler Gündem Fethiye, kuvvetli yağış sonrasında sular altında kaldı Fethiye, kuvvetli yağış sonrasında sular altında kaldı 15 Ekim 2023 Pazar Saat: 12:35 Güncelleme: 15 Ekim 2023 Pazar 12:35 Fethiye'de etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok işyeri ve evi de su bastı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652bb274ff4e3f4f9c6ebd63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da zemini kayan apartman mühürlendi Bel çantalı düzenekle akıl almaz kredi kartı hırsızlığı kamerada Aşiret düğününde takı şov! Yağmur gibi yağdı Yolcu otobüs devrildi; ölü ve yaralılar var 2 terörist daha etkisiz hale getirildi Hamas’tan İsrail’e denizden sızma girişimi anı kamerada Gökyüzünde halkalı Güneş tutulması şöleni İsrail bomba yağdırdı! 100'den fazla hedef vuruldu Yabancı uyruklu bir kişi evini ateşe verdi: 19 kişi mahsur kaldı