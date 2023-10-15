Fethiye, kuvvetli yağış sonrasında sular altında kaldı

Fethiye'de etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok işyeri ve evi de su bastı.

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