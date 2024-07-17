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  4. Fethiye'de denizden bir canavar çıktı: Başı bir garip, kulakları var

Fethiye'de denizden bir canavar çıktı: Başı bir garip, kulakları var

Türkiye'nin turizm cenneti Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğunda baş yapısı değişik ve kulakları dışarıda bir yılan görüntülendi.

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