Anasayfa Video Galeriler Gündem Fethiye'de denizden bir canavar çıktı: Başı bir garip, kulakları var Fethiye'de denizden bir canavar çıktı: Başı bir garip, kulakları var 17 Temmuz 2024 Çarşamba Saat: 08:51 Türkiye'nin turizm cenneti Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğunda baş yapısı değişik ve kulakları dışarıda bir yılan görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66975bdfd0b5a21c2f0f5873" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında açıkladı: ''Tüm çalışan ve emeklilere refah payı geliyor'' İstanbul'da motosikletli saldırganlar kurşun yağdırdı: 1 kişi öldü Patronundan parasını istemişti: İşkence yapıp böcek yedirip, kerpetenle dişlerini söktüler Eve gelen tamirci dehşet saçtı: Biri çocuk 4 kişiyi hastanelik etti Plajda ilginç anlar: Deniz atı değil, gerçek at... Fenerbahçe, Cenk Tosun'u kadrosuna kattı Güle oynaya kesilen trafik cezası sırasında derin bir ''oh'' çekti Fenerbahçe Cenk Tosun'u, Beşiktaş yeni 9 numarasını ilan etti İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu