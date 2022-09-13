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Fethiye'de denizin rengi değişti

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz ile Kelebekler Vadisi’nde, deniz suyu turkuaz renge büründü.

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