Anasayfa Video Galeriler Gündem Fethiye'de denizin rengi değişti Fethiye'de denizin rengi değişti 13 Eylül 2022 Salı Saat: 22:30 Muğla’nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz ile Kelebekler Vadisi’nde, deniz suyu turkuaz renge büründü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6320da485b189e4ed649f323" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Davutoğlu'ndan istifa yıl dönümü videosu Ekranların gençlik dizisi Duy Beni'de sosyal medyayı karıştıran ''fetiş'' sahne Ege'de cinayet: 2'si bebek, 3'ü çocuk, 1'i kadın 6 göçmen öldürüldü! ''Arkadaşlarım yol masrafı nedeniyle okulu bıraktı'' İBB'den AK Partili Göksu'ya belgeli yanıt Tarihin en büyük konut projesinin detayları açıklandı İstanbul'da film gibi operasyon Hasta yakını kadınlar ellerinde sopalarla hastaneyi savaş alanına çevirdi İstanbul'da öldüresiye dayak kamerada