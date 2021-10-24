Anasayfa Video Galeriler Gündem Fethiye'de korku dolu anlar! 3 yamaç paraşütü pilotu denize çakıldı Fethiye'de korku dolu anlar! 3 yamaç paraşütü pilotu denize çakıldı 24 Ekim 2021 Pazar Saat: 22:55 Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali etkinlikleri kapsamında Babadağ'dan uçuş yapan yapan 3 Türk yamaç paraşütü pilotu havada çarpışıp, denize düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6175ba2e495c061c1e2ff4d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Parti ve CHP milletvekili canlı yayında birbirine girdi Mehmet Yalçınkaya ''bu bir emek hırsızlığıdır'' diyerek bu görüntüleri paylaştı TÜGVA’lıların yemin videosu sosyal medyayı salladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen vatandaşın sesini basıtrdılar! ''Mercedes'e binmek günahtır'' diyen Temel Karamollaoğlu'na makam aracı sorulunca... BTP Lideri Hüseyin Baş: ''Meclis''te olsam Türkiye’yi sallarım'' Serdar Ortaç sahnede kendinden geçti! Sarmaş dolaş dans edip... TSK paylaştı! Ateş Serbest 2021 nefesleri kesti Kardeşinin HES kodunu kullanırken yakalanan virüslü yolcu: Üç kağıtçılık yapmıyorum