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  4. Fethiye'de korku dolu anlar! 3 yamaç paraşütü pilotu denize çakıldı

Fethiye'de korku dolu anlar! 3 yamaç paraşütü pilotu denize çakıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali etkinlikleri kapsamında Babadağ'dan uçuş yapan yapan 3 Türk yamaç paraşütü pilotu havada çarpışıp, denize düştü.

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