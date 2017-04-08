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  3. 08 Nisan 2017 16:20

Fethiyede Kuzugöbeği Mantarı Festivali başladı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bu yıl 9’uncusu düzenlenen Kuzugöbeği Mantar Festivali başladı. Festivalde kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satışa sunuldu.

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