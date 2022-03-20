Anasayfa Video Galeriler Gündem Fethiye'de ormanlık alanda yangın Fethiye'de ormanlık alanda yangın 20 Mart 2022 Pazar Saat: 14:40 Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'nde, ormanlık alanda yangın çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/623712a5cd24eb04a22386b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rusya'nın ceset konvoyu görüntülendi İstanbul'da yürekleri ısıtan diyalog: Saniye teyzenin tüm patiklerini satın aldı Rusya'da şoke eden görüntüler: Askerlik şubesine molotof kokteylli saldırı Esrarla yakalanan güzellik uzmanından şoke eden sözler Ortalığı savaş alanına çevirdiler, sandalyeler havada uçuştu Rusya, Mikolayiv kentini vurdu Balıkçı bu sefer gerçekten bir canavar yakaladı: Kıskaçlı balık görenleri şoke etti! Yine HaberTürk, yine bir canlı yayın, yine garip sesler... İstanbul'da sürücülerin karla mücadelesi kamerada