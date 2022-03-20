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Fethiye'de ormanlık alanda yangın

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'nde, ormanlık alanda yangın çıktı.

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