Anasayfa Video Galeriler Gündem Fethiye'de patlama: Daire harabeye döndü Fethiye'de patlama: Daire harabeye döndü 02 Temmuz 2024 Salı Saat: 17:36 Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evde meydana gelen tüp patlaması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Daire ise harabeye döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66841070fc3fd2a8bc057c93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kuruyemişçide rehine krizi: Boğazını kesmeye kalkıştı İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma: Yaralılar var İstanbul'da Arap iş insanlarına bıçaklı tehdit: ''Arap-marap anlamam, Türkiye lan burası'' Yer: İstanbul... Parkta mastürbasyon yapan sapığa meydan dayağı İstanbul'da yangın: Dumanlar birçok noktadan görüldü Suçüstü yakalanan hırsıza meydan dayağı Tuba Büyüküstün'ün Zeytin Dalı 2'ye damgasını vuran aşk sahneleri olay oldu Ev sahibi kendini uyanık sanan emlakçıyı böyle ifşa etti Kabusun adı ''Dermografik Ürtiker'' oldu: Boş poşet bile taşıyamıyor