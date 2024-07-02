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Fethiye'de patlama: Daire harabeye döndü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evde meydana gelen tüp patlaması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Daire ise harabeye döndü.

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