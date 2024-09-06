  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Fethiye'de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi, ölü ve yaralılar var

Fethiye'de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi, ölü ve yaralılar var

Güncelleme:

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 6 aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Türkiye'nin cennetine 5 günde düşen 50 yıldırım, 5 hektar ormanı küle çevirdi
Türkiye'nin cennetine 5 günde düşen 50 yıldırım, 5 hektar ormanı küle çevirdi
Çalıntı araçla polise ateş açtılar: 2 polis yaralandı, saldırı anı kamerada
Çalıntı araçla polise ateş açtılar: 2 polis yaralandı, saldırı anı kamerada
Yine bir kadın, yine bir şiddet vakası: Başından vurup kaçtı
Yine bir kadın, yine bir şiddet vakası: Başından vurup kaçtı
HÜRJET'ten Mısır semalarında nefes kesen uçuş
HÜRJET'ten Mısır semalarında nefes kesen uçuş
Balık ölümlerinin yaşandığı İzmir Körfezi'yle ilgili korkunç rapor
Balık ölümlerinin yaşandığı İzmir Körfezi'yle ilgili korkunç rapor
Minibüste iğrenç taciz: İranlı turist yolcuların gizlice fotoğraflarını çekerken yakalandı
Minibüste iğrenç taciz: İranlı turist yolcuların gizlice fotoğraflarını çekerken yakalandı
Haftalık ders saatleri azaltılacak mı? Bakan Tekin açıkladı
Haftalık ders saatleri azaltılacak mı? Bakan Tekin açıkladı
Çanakkale'de vahşet: 2 köpek silahla katledildi
Çanakkale'de vahşet: 2 köpek silahla katledildi
İstanbul trafiğinde otomobil alev alev yandı
İstanbul trafiğinde otomobil alev alev yandı