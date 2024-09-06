Anasayfa Video Galeriler Gündem Fethiye'de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi, ölü ve yaralılar var Fethiye'de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi, ölü ve yaralılar var 06 Eylül 2024 Cuma Saat: 08:00 Güncelleme: 06 Eylül 2024 Cuma 08:00 Muğla’nın Fethiye ilçesinde 6 aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66da8c756791009b470908a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin cennetine 5 günde düşen 50 yıldırım, 5 hektar ormanı küle çevirdi Çalıntı araçla polise ateş açtılar: 2 polis yaralandı, saldırı anı kamerada Yine bir kadın, yine bir şiddet vakası: Başından vurup kaçtı HÜRJET'ten Mısır semalarında nefes kesen uçuş Balık ölümlerinin yaşandığı İzmir Körfezi'yle ilgili korkunç rapor Minibüste iğrenç taciz: İranlı turist yolcuların gizlice fotoğraflarını çekerken yakalandı Haftalık ders saatleri azaltılacak mı? Bakan Tekin açıkladı Çanakkale'de vahşet: 2 köpek silahla katledildi İstanbul trafiğinde otomobil alev alev yandı