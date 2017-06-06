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  3. 06 Haziran 2017 12:15

FETÖ bahanesiyle 41 bin liralık vurgun

Bursa’da FETÖ bahanesiyle bir kişiyi dolandıran 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Çöpte kesilmiş at kafası bulundu
Çöpte kesilmiş at kafası bulundu
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TEOG 2ncisi Çemişgezekli Habib, İstanbula geldi
TEOG 2ncisi Çemişgezekli Habib, İstanbula geldi
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Ham petrol boru hattında hırsızlık yapılırken yangın çıktı
Ham petrol boru hattında hırsızlık yapılırken yangın çıktı
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El Bab kahramanlarından teşekkür videosu
El Bab kahramanlarından teşekkür videosu
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SMA hastası minik Abdulkadir ilaç bulamazsa ölecek
SMA hastası minik Abdulkadir ilaç bulamazsa ölecek
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Öğrencinin keşfi biyonik el, bomba imhasında kullanılacak
Öğrencinin keşfi biyonik el, bomba imhasında kullanılacak