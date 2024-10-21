Anasayfa Video Galeriler Gündem FETÖ elebaşı Fetullah Gülen işte burada öldü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen işte burada öldü 21 Ekim 2024 Pazartesi Saat: 16:50 Güncelleme: 21 Ekim 2024 Pazartesi 16:50 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü St Luke's Hastanesi’nde sessizlik hakim. Gülen'in cenazesinin, hastanenin ikinmci katındaki odada ölmesinin ardından mgötürüldüğü morgda bekletildiği öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67165c433ab00299470a7063" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dudak dudağa öpüşen Sıla Doğu ve Dilan Polat ''hayasızca hareket"ten gözaltında Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın öldürüldü Spikerin kıyafeti dikkat çekti: TRT'de Fetullah Gülen'in ölüm haberi böyle anons edildi Demirtaş'ı ziyaret eden Özel'den dikkat çeken açıklama Komedi filmi gibi düğün kamerada: Gelin yere yapıştı Türkiye'nin bu çeşmesinin suyu binlerce yıl önceden geliyor Beyaz kabus başladı; araçlar mahsur kaldı Marmara Denizi'ne dökülen derede korkunç manzara Acvit Cilt bakım serumlarıyla daha sağlıklı bir cilde kavuşabilirsiniz