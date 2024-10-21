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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen işte burada öldü

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü St Luke's Hastanesi’nde sessizlik hakim. Gülen'in cenazesinin, hastanenin ikinmci katındaki odada ölmesinin ardından mgötürüldüğü morgda bekletildiği öğrenildi.

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