Anasayfa Video Galeriler Gündem FETÖ elebaşı Gülen'e stadyumda cenaze töreni FETÖ elebaşı Gülen'e stadyumda cenaze töreni 24 Ekim 2024 Perşembe Saat: 21:40 Güncelleme: 24 Ekim 2024 Perşembe 21:40 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için stadyumda cenaze töreni düzenlendi. Terör örgütü üyeleri stadyuma QR kodla giriş yaptı. ABD polisi Türk gazetecilerin görüntü almasını engellerken, bölgede drone uçurulması yasaklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671a94af653a6a70d30059e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan yurda döner dönmez güvenlik toplantısı yaptı DEM Parti'den yeni Öcalan açıklaması İzmir'in dev AVM'sinde 2 çocuk dehşet saçtı Bakan Göktaş trafik kazası geçirdi Kilosu 2 bin TL: Dağlarda yetişen yenilebilen altın hasadı başladı Ünlü oyuncuya büyük vefasızlık: Cenazesi boş kaldı Erdoğan: ''Alçakça saldırı terörle mücadele kararlılığımızı perçinledi'' Bir boşanma aşamasındaki cani dehşeti daha Ankara'da yeni bir ittifak mı doğuyor ? Özdağ'dan İnce'nin çağrısına yanıt geldi