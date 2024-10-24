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FETÖ elebaşı Gülen'e stadyumda cenaze töreni

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için stadyumda cenaze töreni düzenlendi. Terör örgütü üyeleri stadyuma QR kodla giriş yaptı. ABD polisi Türk gazetecilerin görüntü almasını engellerken, bölgede drone uçurulması yasaklandı.

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