Anasayfa Video Galeriler Gündem FETÖ elebaşısı Gülen'in akrabası Munise Gülen yakalandı FETÖ elebaşısı Gülen'in akrabası Munise Gülen yakalandı 02 Temmuz 2021 Cuma Saat: 09:10 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Munise G., İzmir'in Karabağlar ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60deaddb4961df56ac24f8b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu İBB'ye son engeli böyle duyurdu: ''Bayramda yüzlerin gülmesini istemeyen bir kişi var'' Taksim'de İstanbul Sözleşmesi gerilimi... Biz bu kafayla daha çok ''evdekal''ırız... Yine çok güzel ''A''normalleştik! Bakan Varank'ın derdini anlatmaya çalışan sanayiciye verdiği yanıt tepki çekti Polisten gazetecilere dayak kamerada YouTube'tan Fahrettin Altun'un konuşmasına ''nefret söylemi'' engeli Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 3. doz aşı açıklaması Metroda dehşet anları: Yarı çıplak şekilde raylara atladı İETT otobüsündeki taciz zanlısını İstanbulkart yakalattı