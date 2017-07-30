  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 30 Temmuz 2017 16:20

FETÖ lideri Gülenden darbecilere övgü

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen, örgüt militanlarına seslendiği konuşmasında, “Ne 27 Mayıs’ta, ne 12 Mart’ta darbe yapanlar yiyeceğimizi veriyorlardı. Bir tokat vurmadılar, bir saygısızlık göstermediler” dedi.

Video Galeri
Prof. Dr. İlhan Varank isminin verildiği hastanede anıldı
Prof. Dr. İlhan Varank isminin verildiği hastanede anıldı
Video Galeri
Vatandaşlar, “Büyük Kudüs” mitingi için Yenikapı etkinlik alanına gelmeye başladı
Vatandaşlar, “Büyük Kudüs” mitingi için Yenikapı etkinlik alanına gelmeye başladı
Video Galeri
Tünelde yanan minibüsün şoförü faciayı önledi
Tünelde yanan minibüsün şoförü faciayı önledi
Video Galeri
Benim için üzülmeyin notu bırakıp 4. kattan atladı
Benim için üzülmeyin notu bırakıp 4. kattan atladı
Video Galeri
Manisada 3 milyon arı telef oldu
Manisada 3 milyon arı telef oldu
Video Galeri
Şarkıcı Berksanın ortağı olduğu beach kulübe silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Şarkıcı Berksanın ortağı olduğu beach kulübe silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM