  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 05 Mayıs 2017 15:50

FETÖ, minik Bahanın da hakkını yedi

Acun Ilıcalı'nın düzenlediği “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasının 2013 yılındaki finalinde FETÖ'nün tutuklu komedyen Atalay Demirci'ye oy verdirmesi nedeniyle 2'nci olan Baha Bayırlı'nın ailesi, çocuklarının hakkının verilmesini istedi.

Video Galeri
Meteor parçasını satıp iş yerini büyütecek
Meteor parçasını satıp iş yerini büyütecek
Video Galeri
Mektebim Atakum Kampusu tanıtıldı
Mektebim Atakum Kampusu tanıtıldı
Video Galeri
'Gelecek anneden başlar' diyenler Momtalks'ta buluştu
'Gelecek anneden başlar' diyenler Momtalks'ta buluştu
Video Galeri
Domuz acil servise daldı
Domuz acil servise daldı
Video Galeri
Hırsızlık zanlısı: Eşim mama ve bez istedi telefon çaldım
Hırsızlık zanlısı: Eşim mama ve bez istedi telefon çaldım
Video Galeri
Baykalın açıklamalarına yanıt verdi: Ciddiye almadım
Baykalın açıklamalarına yanıt verdi: Ciddiye almadım