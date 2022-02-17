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FETÖ şüphelisi dolaptan çıktı!

İstanbul'da FETÖ'nün ''Gaybubet Evi'' yapılanmasına yönelik operasyonda 34 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri dolapta saklanırken yakalandı.

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