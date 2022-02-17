Anasayfa Video Galeriler Gündem FETÖ şüphelisi dolaptan çıktı! FETÖ şüphelisi dolaptan çıktı! 17 Şubat 2022 Perşembe Saat: 11:05 İstanbul'da FETÖ'nün ''Gaybubet Evi'' yapılanmasına yönelik operasyonda 34 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri dolapta saklanırken yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620e01d197bf9871af584433" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İntihar etmek isterken, hem kendini hem de bir askeri vurdu Beyoğlu'nda ''pitbull sahibi'' dehşeti! Köpekleri bırakın, bu sorumsuzları toplayalım! Erdoğan'ı çök kızdıracak ''IBAN avcısı'' paylaşımı Erdoğan: ''Senin niye bıyığın yok'' Binali Yıldırım canlı yayında EPDK Başkanı ile görüştü Erdoğan: ''Bu kadar müjdeler verdik alkış yok'' Benzin istasyonu yanındaki binada korkutan yangın Denizde yüzerken köpekbalığına yem oldu! Kan donduran görüntüler Taksi şoförü testereyle dehşet saçtı