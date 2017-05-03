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  3. 03 Mayıs 2017 12:50

FETÖ şüphelisi emniyet müdürü bacağından vurularak yakalandı

Başkentte, Kanun Hükmünde Kararname ile görevden ihraç edilen 2. Sınıf Emniyet Müdürü Arif Aygün, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayınca, bacağından vurularak yakalandı.

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Bir tarafı büyürken bir tarafı kuruyor!
Bir tarafı büyürken bir tarafı kuruyor!
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FETÖ şüphelisi emniyet müdürü bacağından vurularak yakalandı
FETÖ şüphelisi emniyet müdürü bacağından vurularak yakalandı
Video Galeri
Azez merkezinde bombalı saldırı
Azez merkezinde bombalı saldırı
Video Galeri
İlköğretim okuluna survivor parkuru
İlköğretim okuluna survivor parkuru
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Çamurdan sanata...
Çamurdan sanata...
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Konya' da forklift faciası; 1 ölü