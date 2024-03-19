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  4. FETÖ üyeliğinden aranan zanlı İstanbul'da yakalandı

FETÖ üyeliğinden aranan zanlı İstanbul'da yakalandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari durumdaki Bekir Boydak, Çekmeköy'de saklandığı villada yakalandı.

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