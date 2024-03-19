Anasayfa Video Galeriler Gündem FETÖ üyeliğinden aranan zanlı İstanbul'da yakalandı FETÖ üyeliğinden aranan zanlı İstanbul'da yakalandı 19 Mart 2024 Salı Saat: 13:05 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari durumdaki Bekir Boydak, Çekmeköy'de saklandığı villada yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f9637b1fd61514ce03d4c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'deki son Anadolu kaplanı İstanbul'da bulundu! Şoke eden operasyon Dursun Özbek'ten ''ligden çekilme'' açıklaması İstanbul'da iş merkezinde patlama! Bakan duyurdu: 81 ilde 785 milyon euro hibe verilecek Sağanak sonrası dere taştı; ahırları su bastı Yaşasın! Türkiye'ye geri döndüler! Sosyal medyadaki bu reklam yüzünden dolandırıldı Yine bir taksici - kadın yolcu kavgası! Yaşananlar inanılır gibi değil İstanbul'da kabus gibi kaza: Kız çocuğu metrelerce havaya uçtu