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  3. 24 Ocak 2020 00:05

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi !

Fetullahçı Terör Örgütü firarisi Arif Erdem, ABD'nin Virginia Eyaleti'nde bir restorandan çıkarken lüks aracıyla görüntülendi.

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