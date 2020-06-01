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  3. 01 Haziran 2020 16:40

FETÖ’cü Enes Kanter bakın nerede ortaya çıktı!

NBA’in Boston Celtics takımında forma giyen FETÖ lideri Fethullah Gülen’in manevi oğlu Enes Kanter de George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle ölümü üzerine başlatılan protestolara katıldı.

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