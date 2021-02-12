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  3. 12 Şubat 2021 10:00

FETÖ'cü Enes Kanter, Rockefeller'in torununa maklube yaptırdı

FETÖ'cü Enes Kanter, dünyanın en zengin ailelerinden Rockefeller'ın torunu Ariana ile aşk yaşayamaya başlamıştı. Kanter, Ariana'ya FETÖ'cülerin vazgeçilmez yemeği maklubeyi yaptırdığı görüntüleri paylaştı.

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