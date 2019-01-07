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  3. 07 Ocak 2019 09:40

FETÖ'cü Enes Kanter'in suikast korkusu

15 Temmuz darbe girişiminden sonra soyadını Gülen olarak değiştiren FETÖ'cü Enes Kanter, suikasta uğramaktan korktuğu için Londra'da oynanacak basketbol maçına gelemeyeceğini söyledi.

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