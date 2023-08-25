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FETÖ'cüler paralarla bakın nerede yakalandı

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Bursa'da FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne yapılan operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Polisi fark edip, evin çatısına saklanan 2 şüphelinin yakalandığı anlar ise kameraya yansıdı.

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