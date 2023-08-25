Anasayfa Video Galeriler Gündem FETÖ'cüler paralarla bakın nerede yakalandı FETÖ'cüler paralarla bakın nerede yakalandı 25 Ağustos 2023 Cuma Saat: 15:00 Güncelleme: 25 Ağustos 2023 Cuma 15:00 Bursa'da FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne yapılan operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Polisi fark edip, evin çatısına saklanan 2 şüphelinin yakalandığı anlar ise kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e897ebb75346724a0477d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan muhalefete ''ölmüş at'' benzetmesi ''Suriyeliyim, Türk çalıştırmam'' demişti, gözaltına alındı Yine yağmur, yine Rize, yine aynı manzara! Aras Bulut İynemli'den Atatürk fragmanı Karayolunda ilginç anlar, araçları görmezden gelip asfalta uzandı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan ilk görüntü Bir daha utandık: Türkiye'de şimdi de az kullanılmış defterler satışta! İşte gerçek Türkiye: Az kullanılmış 2. el defterler satışta! Pubg’de tartıştığı genci sokakta bıçakladı