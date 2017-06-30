  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 30 Haziran 2017 09:15

FETÖcülere özel harekatlı operasyon

Adana ve Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik 46 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda "Bylock" kullandıkları tespit edilen 30 kişi gözaltına alındı.

Video Galeri
Aşırı alkol feci kazaya neden oldu: 1 ölü 1 yaralı
Aşırı alkol feci kazaya neden oldu: 1 ölü 1 yaralı
Video Galeri
Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir genç dereye düştü
Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir genç dereye düştü
Video Galeri
Beykozda gecekondu alev alev yandı
Beykozda gecekondu alev alev yandı
Video Galeri
Yangının nedeni aynı gece işlenen cinayet çıktı
Yangının nedeni aynı gece işlenen cinayet çıktı
Video Galeri
Mahalleli sokağa döküldü
Mahalleli sokağa döküldü
Video Galeri
Balık avlarken ağa takılan genç boğuldu
Balık avlarken ağa takılan genç boğuldu