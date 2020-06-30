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  3. 30 Haziran 2020 09:00

''FETÖ'cüleri devlete Arınç ve Gül yerleştirdi''

AK Partili eski milletvekili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın bakanlık yaptığı dönemde başta TRT olmak üzere devletin tüm kademelerine FETÖ'cüleri yerleştirdiğini öne sürdü.

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