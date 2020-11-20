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  3. 20 Kasım 2020 12:30

FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı

İstanbul Bahçelievler'de şüphe üzerine durdurulan araçta FETÖ üyeliğinden aranan eski emniyet müdürü Hüseyin Yavuz, sahte kimlikle yakalandı.

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İstanbul'da eli silahlı trafik magandası kamerada
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