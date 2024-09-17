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  4. FETÖ'den ihraç 5 hakim tekneyle kaçarken yakalandı

FETÖ'den ihraç 5 hakim tekneyle kaçarken yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ üyeliğinden ihraç edilen 5 hakim ile 2 emniyet personelinin tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandığını duyurdu.

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