Anasayfa Video Galeriler Gündem FETÖ'den ihraç 5 hakim tekneyle kaçarken yakalandı FETÖ'den ihraç 5 hakim tekneyle kaçarken yakalandı 17 Eylül 2024 Salı Saat: 13:46 Güncelleme: 17 Eylül 2024 Salı 13:46 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ üyeliğinden ihraç edilen 5 hakim ile 2 emniyet personelinin tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e95df84be71010b10944e7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sağanak yağış Karadeniz'i vurdu; Artvin-Hopa karayolu çöktü ''Zombi'' tehlikesi Türkiye'ye geri döndü: Uzmanlar anne ve babaları uyardı Türkiye'nin tepki çeken Aziz Vlas'ın kayıp mezarı Göz Evliyası olarak tescillendi Deniz Akkaya'ya hapis cezası Gören gözlerine inanamadı: İşte Türkiye'nin en lezzetli yeşil devi İstanbul'da çok sayıda kaçak silah ele geçirildi Trafikteki makasçı canavar kamerada Kuraklık Türkiye'nin Atlantis'ini yıllar sonra ortaya çıkardı Türkiye'nin pembe güzellikleri geri döndü: Bitlis'ten büyüleyen görüntüler