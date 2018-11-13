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  3. 13 Kasım 2018 09:10

FETÖ’den ihraç edilen polislere operasyon: 29 gözaltı

Adana’da FETÖ’den ihraç edilmiş polislere yönelik yapılan operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, daha önce FETÖ’den ihraç edilen polislere yönelik şafak vakti baskın düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 29 eski polis, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak...

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