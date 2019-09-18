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  3. 18 Eylül 2019 15:25

FETÖ'den yargılanan Metin Topuz hakkında karar

FETÖ'den yargılanan ve "casusluk suçlamasıyla" suçlanan ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un tutukluluğuna karar verildi.

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