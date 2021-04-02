Anasayfa Video Galeriler Gündem FETÖ'nun adliye yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı FETÖ'nun adliye yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı 02 Nisan 2021 Cuma Saat: 12:01 Ankara'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin adliye mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 8'i avukat toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6066dd58d2edc40e7773d837" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'de gece kulübünde kanlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı 16 yaşındaki çocuk sokak ortasında dehşet saçtı Türkiye'nin sonu gelmeyen haberi: Bu köpek konuşuyor! TikTok fenomeninin 1 Nisan şakası viral oldu ''İbrahim Tatlıses beni tehdit etti!'' Okulda flüt faciası: 14 kişi koronavirüse yakalandı 1 Nisan şakası kötü bitti! Polisle çatıştılar Tren raydan çıktı: 36 ölü, 60 yaralı 1 Nisan şakası kötü bitti! Polisle çatıştılar