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FETÖ'nun adliye yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

Ankara'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin adliye mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 8'i avukat toplam 14 şüpheli gözaltına alındı.

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