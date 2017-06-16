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  3. 16 Haziran 2017 13:45

FETÖnün aktif olan gaybubet evine operasyon: 6 tutuklama

Antalya'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı. Operasyonda örgütün il ve ilçe hücre yapılanmalarının hala aktif olduğu ortaya çıktı.

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