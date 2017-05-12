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  3. 12 Mayıs 2017 11:15

FETÖ'nün borsa yapılanmasına operasyon

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle işten çıkartılan Borsa İstanbul çalışanı 102 kişiye yönelik İstanbul merkezli 6 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

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